التصنيع الحربي: جهودنا ستتركز على انتاج أنظمة دفاع جوي

2022/03/24 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، الخميس، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي، داعياً الدبلوماسية العراقية إلى التحرك لرفع القرارات الدولية المقيدة التي منعت العراق منذ أيام النظام البائد من إنتاج صواريخ بمديات أكثر من 148 كم، معلناً في الوقت نفسه المباشرة بإنتاج مسدس “بابل” وبندقية “الرافدين” […]

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