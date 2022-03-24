الجليد البحري في القطب الشمالي مهدد بالذوبان

2022/03/24 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وكالة ناسا، أن ارتفاع درجات الحرارة يعني أن جليد البحر في القطب الشمالي لا ينتشر على نطاق واسع كما كان عليه في الشتاء الماضي.ووفقًا للمركز الوطني لبيانات الجليد التابع لوكالة الفضاء، بلغ الجليد البحري في القطب الشمالي ذروته عند 5.75 مليون ميل مربع (14.88 مليون كيلومتر مربع) في 25 فبراير الماضى.[…]

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