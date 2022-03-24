القبض على اربعة ارهابيين في نينوى والانبار

2022/03/24 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة منهم في الانبار والاخر في سهل نينوى بعد تخفيه بين النازحين.

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