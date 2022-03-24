كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا واليابان تؤكد سقوطه في منطقتها الاقتصادية

2022/03/24 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليابان، الخميس، أن مقذوفا كوريا شماليا يُرجح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بعد نحو 150 كلم الى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

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