كل ما تود معرفته عن قمة البرتغال وتركيا في ملحق المونديال

2022/03/24 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي منتخب البرتغال مساء اليوم الخميس مع خصمه منتخب تركيا، في إطار منافسات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.ويستضيف ملعب “الدراجاو” مباراة المنتخبين المهمة مساء اليوم، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى النهائي يوم الثلاثاء القادم.ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إيطاليا […]

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