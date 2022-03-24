2022/03/24 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… عد عضو تحالف الفتح محمود الحيالي، الخميس، ما يسمى بحكومة الأغلبية “بدعة خليجية” ومشروع تهميشي بعيد عن الشعب وقريب من الانفراد بالسلطة.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيالي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “مشروع حكومة الأغلبية فشل فشلاً ذريع وخصوصاً بعد دعوات الصدر الأخيرة التي طالب بها المستقلين حضور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الأغلبية “بدعة “خليجية والتيار أول المهمشين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيالي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “مشروع حكومة الأغلبية فشل فشلاً ذريع وخصوصاً بعد دعوات الصدر الأخيرة التي طالب بها المستقلين حضور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الأغلبية “بدعة “خليجية والتيار أول المهمشين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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