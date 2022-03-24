المنافذ الحدودية تنفي صلتها بمن يروج لاستمارات التعيين على ملاكها

2022/03/24 | 11:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت هيئة المنافذ الحدودية، صلتها بمن يروج لاستمارات التعيين على ملاكها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "الهيئة تنفي صلتها بمن يروِّج لاستمارات التعيين على ملاكاتها"، مؤكدًا أنّ "التعيينات في مؤسسات الدولة الرسمية كافة، مركزية، وعبر مجلس الخدمة الاتحادي".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "توخي الحذر والاعتماد على الأخبار الصادرة عن الهيئة عبر مواقعها الرسمية".

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