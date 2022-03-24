القبض على متهم بالنصب والاحتيال على مواطن بأكثر من 7000 الآف دولار في بغداد

2022/03/24 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم بالنصب والاحتيال على مواطن بأكثر من 7000 الآف دولار واثنين آخرين بالسرقة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام التاجي تمكنت من القاء القبض على متهم،لقيامه بالاحتيال على مواطن واخذ منه مبلغا قدره 7300 دولار ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم عرض الموضوع على قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات".

وبحسب البيان، تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ، من القبض على متهمين اثنين، لقيامهما بالدخول الى دار احد المواطنين وسرقة مبلغ قدره أربعة ملايين دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من داخل الدار، حيث دونت اقوال المتهمين بالاعتراف عن جريمة السرقة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

واضاف البيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد نفذت أوامر قبض بحق عدد من المتهمين بقضايا سرقة وتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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