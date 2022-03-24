وزير الخارجية الصيني يصل إلى أفغانستان

2022/03/24 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى العاصمة الأفغانية كابل، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد سيطرة حركة “طالبان” على الحكم.ونشر نائب المتحدث ومساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الخارجية الأفغانية عبر حسابه على “تويتر” صورا وفيديو للحظة وصول الوزير الصيني إلى كابل.وقال: […]

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