تفاعل على مقتل اللواء ثابت جواس قائد اللواء 131 مشاة في اليمن

2022/03/24 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان مقتل اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه، "بعملية ارهابية جبانة" نفذها عدد من العناصر الإرهابية بمدينة عدن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع اليمنية.

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