2022/03/24 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استعادة 80٪ من مدينة إربين الأوكرانية، وفقًا للشرطة هناك، التي نشرت مقطع فيديو لأفرادها وهم يتجولون في المدينة.مراسل CNN، سام كايلي، يسلط الضوء في هذا الفيديو على المعالم الرئيسية التي قد تساعد الأوكرانيين في منع وصول الجيش الروسي إلى العاصمة، كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليك المعالم الرئيسية التي قد تساعد الأوكرانيين في منع وصول الروس إلى كييف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليك المعالم الرئيسية التي قد تساعد الأوكرانيين في منع وصول الروس إلى كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).