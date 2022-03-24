2022/03/24 | 11:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oVsQgr5PbFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقص حاد في المستشفيات بالديوانية... والأهالي يناشدون‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقص حاد في المستشفيات بالديوانية... والأهالي يناشدون‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).