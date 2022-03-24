الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمستشفى الأطفال في بابل

2022/03/24 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

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سيطرت فرق الدفاع المدني ،اليوم الخميس، على حادث حريق اندلع داخل غرفة المنظومة الكهربائية الرئيسية في مستشفى الأطفال والولادة في مدينة مركز محافظة بابل.

وذكر بيان أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وقطعت التيار الكهربائي وأخمدت الحريق من دون تسجيل إصابات بشرية .

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