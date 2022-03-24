وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اولبرايت عن 84 عاما

2022/03/24 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت في الولايات المتحدة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.

وقالت عائلة أولبرايت في بيان النعي الذي أصدرته انها توفيت محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء في حين قال عنها الرئيس جو بايدن ان القوة التي تمتعت بها غير مجرى التاريخ.

وكانت اولبرايت التي توفيت عن اربعة وثمانين عاما أول أمرأة تتولى حقيبة الخارجية في بلادها بين عامي الف وتسع مئة وسبعة وتسعين وألفين وواحد وذلك في عهد الرئيس الاسبق بيل كلينتون وعرف عنها مواقفها المتشددة تجاه العراق.

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