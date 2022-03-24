استطلاع للرأي: إدارة بايدن لا تتعامل بالحزم المطلوب تجاه روسيا

2022/03/24 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة ان غالبية الاميركيين يعتقدون ان الرئيس جو بايدن لا يتعامل بحزم في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته وكالة اسيوشيتيد بريس بالاشتراك مع مركز الاستطلاعات الوطني في جامعة شيكاغو اشار الى ان مؤيدي الحزب الجمهوري يعتقدون أكثر من الديمقراطيين ان ردود فعل بايدن لم تكن بالحزم المطلوب تجاه روسيا.

وأكد اربعون بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ان على الولايات المتحدة ان تلعب دورا أكبر في النزاع في حين أظهر ستة وعشرون بالمئة رضاهم عن اداء الرئيس بايدن.

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