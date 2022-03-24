العملية السياسية في العراق: مرحلة التفتيت والانسداد - كاظم الموسوي

2022/03/24 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي ما يحصل اليوم في العملية السياسية في العراق يلفت الانتباه إلى المسارات التي تتجه إليها بعد كل ما اعتبر خطوات إلى الحل أو ضوءاً في آخر النفق السياسي.



لماذا وصلت العملية إلى ما وصلت إليه الآن؟! وأين هي القوى التي ادعت نفسها أركان هذه العملية منذ إعلان احتلال العراق رسمياً بعد غزوه عام 2003 ووضع بصمات قوى الاحتلال عليها، وبروز اسم بول بريمر واضحاً لتثبيت قوة النفوذ الصهيو-غربي فيها.رغم هروب بريمر ......





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