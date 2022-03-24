نائب: الكاظمي دمية بيد أمريكا والكيان الصهيوني

2022/03/24 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصف النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، الخميس ، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي بأنها “دمية” بيد أمريكا والكيان الصهيوني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المجموعة التي تولت مقاليد السلطة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي ذهبت […]

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