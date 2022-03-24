2022/03/24 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
وصف النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، الخميس ، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي بأنها “دمية” بيد أمريكا والكيان الصهيوني.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المجموعة التي تولت مقاليد السلطة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي ذهبت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي دمية بيد أمريكا والكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وصف النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، الخميس ، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي بأنها “دمية” بيد أمريكا والكيان الصهيوني.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المجموعة التي تولت مقاليد السلطة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي ذهبت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي دمية بيد أمريكا والكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكاظمي دمية بيد أمريكا والكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).