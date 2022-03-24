2022/03/24 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ارهابي اثناء محاولته دخول الفلوجة في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت سعي احد الارهابيين للدخول الى قضاء الفلوجة بالانبار٫ قامت مفارزنا بنصب كمين […]

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