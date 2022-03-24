إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في رام الله

2022/03/24 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات ما تسمى اليمام الخاصة الصهيونية اقتحمت بيت لقيا، واعتقلت مواطنا، عقب مداهمة محل يملكه لقطع السيارات.وأفاد شهود عيان أن جيش العدو منع وصول سيارات الإسعاف لنقل جرحى […]

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