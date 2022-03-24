شاهد الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال عدسة مصور أعراس

2022/03/24 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد المصور المحترف وأحد سكّان مدينة خاركيف في أوكرانيا، بافل دوروغوي، تصوير حفلات الزفاف.الآن، إنه يصوّر الحرب، ويوثق الدمار الذي لحق بمسقط رأسه خلال الغزو الروسي.

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