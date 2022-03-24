2022/03/24 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على 91 متسللا من جنسيات مختلفة حاولوا تجاوز الحدود العراقية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:10

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