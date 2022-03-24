المرور تعلن قرب افتتاح 3 خطوط لإنتاج اللوحات الانكليزيَّة

2022/03/24 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديريَّة المرور العامة، الخميس، أنها تقترب من افتتاح ثلاثة خطوط لإنتاج ألواح رقمية للمركبات باللغة الانكليزية بعد الاتفاق على شكلها وأبعادها مع الجهات المعنية في إقليم كردستان.وقال مدير قسم التخطيط في المديرية العميد نهاد حميد وهيب في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل فتح ثلاثة خطوط إنتاجية […]

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