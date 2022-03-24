القبض على 91 متسللاً من مختلف الجنسيات حاولوا تجاوز الحدود العراقية

2022/03/24 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تمكن وكالة الاستخبارات من القبض على 91 متسللا من مختلف الجنسيات بينهم نساء حاولوا تجاوز الحدود العراقية من دول الجوار خلال الأيام الماضية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة المستمرة للقواطع والمسؤوليات ضمن الحدود العراقية مع دول الجوار، ولقطع الطريق عن جميع المتسللين الداخلين للحدود العراقية بدون موافقات رسمية، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 91 متسللا من مختلف الجنسيات بينهم نساء".

وأضاف البيان، أن "الملقى القبض عليهم كانوا قد حاولوا التسلل داخل الحدود العراقية بطريقة غير رسمية من دول الجوار خلال الأيام الماضية"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (24/ إقامة)".

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