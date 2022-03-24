حاولوا تجاوز الحدود العراقية.. القبض على 91 متسللا من مختلف الجنسيات

2022/03/24 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 91 متسللا من مختلف الجنسيات حاولوا تجاوز الحدود العراقية من دول الجوار خلال الأيام الماضية.وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على (91) متسللا من مختلف الجنسيات بينهم نساء حاولوا التسلل […]

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القبض على 91 متسللا من مختلف الجنسيات أولاً على ايرث نيوز.

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