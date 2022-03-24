2022/03/24 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 91 متسللاً من مختلف الجنسيات بينهم نساء خلال الأيام الماضية

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