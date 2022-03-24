الملا: نواب تحالف السيادة سيحضرون جلسة السبت

2022/03/24 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد القيادي في تحالف السيادة، حيدر الملا، اليوم الخميس، ان نواب تحالفه سوف يحضرون جلية السبت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال الملا لوكالة ايرث نيوز، إن “تحالف السيادة جزء من تحالف انقاذ وطني وسوف يحضر، ونواب التحالف الـ٦٧ جميعهم سيحضرون”، مبينا ان “بوجود تبليغ بحضور كل التحالف”.واضاف اان “مسألة انه تحدث جلسة […]

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