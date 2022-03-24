بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

2022/03/24 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… جددت بحرية الاحتلال الصهيوني، اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.وذكرت وكالة “وفا”، أن بحرية العدو فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غرب مدينة غزة ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر قطاع غزة المحاصر وتمنعهم من مزاولة مهنتهم التي تعد مصدر […]

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