2022/03/24 | 12:25 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح للطفل الصائم مع الدكتور محمد سعد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OYhBw0rsFo4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح للطفل الصائم مع الدكتور محمد سعد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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