2022/03/24 | 12:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا #زاكروس_عربية في جولة ميدانية في السوق الشعبي بقلعة #أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0PgxaP7MrzY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا #زاكروس_عربية في جولة ميدانية في السوق الشعبي بقلعة #أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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