2022/03/24 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اصدر الاطار التنسيقي، الخميس، بيانا بشان التطورات السياسية الجارية وجلسة يوم السبت المقبل الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الجلسة لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الاطار في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “ندعو كل الشركاء في العملية السياسية الى التحلي بروح الوطنية الصادقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار: جلسة السبت لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار: جلسة السبت لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).