الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بدء الغزو الروسي

2022/03/24 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أعلنت الامم المتحدة ،اليوم الخميس، نزح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية الغزو الروسي لبلادهم في 24 شباط/فبراير.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان “أدّى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4,3 مليون طفل – أكثر من نصف أطفال البلد الذي يُقدّر عددهم بـ7,5 مليون طفل”، موضحةً أن 1,8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2,5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا.

المصدر: AFP

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