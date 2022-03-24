مسؤول في البنتاغون: الأوكرانيون أجبروا الروس على التراجع 30 كم عن كييف

2022/03/24 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول كبير في البنتاغون ،اليوم الخميس، عن تمكن الأوكرانيين من اجبار القوات الروسية على التراجع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المسؤول ان القوات الاوكرانية أجبرت نظيرتها الروسية على التراجع لمسافة تزيد عن ثلاثين كيلومترا شرقي العاصمة كييف وأنّ الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال في أوكرانيا مؤكدا ان ذلك يمثّل تغييرا في الوضع الميداني حول العاصمة.

وفي سياق متصل أظهرت تقديرات البنتاغون ان القوات الروسية تراوح مكانها على بُعد عشرة كيلومترات من وسط تشيرنيهيف الواقعة شمال شرق كييف.

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