الناتو: أي هجوم كيماوي سيغير

2022/03/24 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن أي هجوم كيماوي من جانب روسيا على أوكرانيا سيغير مسار الحرب، لكنه لم يذكر ما إذا كان الناتو سيتخذ إجراء عسكريا.

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