ممثل المرجع السيستاني يطلع على مزرعة للنخيل بمساحة 2000 دونم ترفد السوق بانواع التمور

2022/03/24 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي مزرعة فدك

بمساحة 2000 دونم حيث اطلع الكربلائي على

الواقع العملي داخل المزرعة التي تغذي

السوق العرقية باجود انواع التمور

العربية والعراقية

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