2022/03/24 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، بأن ألمانيا لا تزال غير قادرة على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز من روسيا، لكنه أشار إلى أنه تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو هذا الهدف.وقال الوزير الألماني في كلمة له في البوندستاغ الألماني، إنه “ما زلنا غير قادرين على فرض حظر فوري […]

ظهرت المقالة ألمانيا تقر بعدم قدرتها على حظر الغاز الروسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تقر بعدم قدرتها على حظر الغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تقر بعدم قدرتها على حظر الغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).