رسمياً.. مهند جعاز يغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني في مواجهة الإمارات

2022/03/24 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، غياب اللاعب مهند جعاز عن تشكيلة المنتخب الوطني في مواجهة الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لاعبي المُنتخب الوطني، اجروا تدريباً ترويحياً لمدة (15) دقيقةً بالقُربِ من مقرّ إقامته من أجل تنشيطِ الدورةِ الدمويّة والعضلات كون موعد المباراة سيكون في الساعةِ […]

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