2022/03/24 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جيش كوريا الجنوبية، الخميس، إنه أجرى تجربة بالذخيرة الحية لعدة صواريخ باليستية وتكتيكية مباشرة بعد ما قال إنه إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية، وفقا لرويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية بتجربة صاروخية من "البر والبحر والجو") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية بتجربة صاروخية من "البر والبحر والجو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).