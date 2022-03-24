2022/03/24 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

منذ ان دخل النفط مضمار الجدوى

الاقتصادية في الانتاج والتصدير دخل

العراق في مصاف الدول التي توصف

بالريعية فارتهن اقتصاده بمناسيب سعر

برميل النفط وحسب متواليات العرض

والطلب في السوق ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو اقتصاد اخضر عراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو اقتصاد اخضر عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).