رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل الملحق العدلي في السفارة الامريكية

2022/03/24 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الخميس

الموافق 24/ 3 /2022 الملحق العدلي في

السفارة الامريكية في بغداد إلين

اندريزي

ونقل بيان لمجلس القضاء الاعلى حصلت

وكالة نون الخبري

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