الإطار الشيعي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب

2022/03/24 | 13:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر الإطار الشيعي، اليوم الخميس، من التفريط بحقوق المكون الأكبر في العراق، فيما توقع عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.وذكر بيان للإطار، اننا “ندعو كل الشركاء في العملية السياسية الى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه الى مصلحة الوطن وابعاده عن كل ما يعكر صفو امنه واستقراره”، مبيناً ان “معاناة […]

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