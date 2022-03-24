ضابط اسرائيلي: القصف الإيراني على مواقع الموساد في أربيل يدل على ضعف الجهاز 

2022/03/24 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر ضابط في سابق في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، الخميس، بقوة ضربات الايرانية ضد الموساد سواء في قصف مواقع اربيل او من خلال اختراق هاتف زوجة رئيس جهاز الموساد وتسريب اسرار شخصيية للغاية.وقال يوني بن مناحيم الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية، ذكر في مقال بموقع زمن إسرائيل،انه “مع تواصل العمليات المتبادلة بين إيران […]

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