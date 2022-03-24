استئناف تداول الأسهم جزئيًا في بورصة موسكو بعد شهر من الإغلاق

2022/03/24 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت بورصة موسكو صباح ،اليوم الخميس، تداول الأسهم جزئيا بعد توقف لحوالى شهر، في خطوة تخضع لضوابط صارمة على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتم استئناف التداول على أسهم حوالى 30 شركة فقط.



وحقق مؤشر “مويكس” المسعّر بالروبل مكاسب بنحو 10 في المئة بعد بدء التداولات، بينما خسر مؤشر “أر تي أس” المسعّر بالدولار، أربعة في المئة.

ومن بين الشركات التي كانت أسهمها قيد التداول الخميس، “غازبروم” و”روسنفت” العملاقتان وكذلك مصرف “سبيربانك”، وكلها تخضع لعقوبات أميركية.

وعلّقت بورصة موسكو المداولات بعد ساعات من إطلاق الرئيس فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا الموالية للغرب في 24 شباط/فبراير.

المصدر: AFP

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