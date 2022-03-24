لاتفيا تحظر على 25 فنانا روسيا دخول أراضيها

2022/03/24 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حكومة لاتفيا، اليوم الخميس، عن تصنيف 25 فنانا روسيا كشخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها لإبدائهم تأييدهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وذكرت الخارجية اللاتفية في بيان، أن “القائمة السوداء الجديدة تضم أسماء المخرج نيكيتا ميخالكوف والممثل فلاديمير ماشكوف وعازف البيانو دينيس ماتسوييف والمغنية بولينا غاغارينا وفنانين روس آخرين في المجال الثقافي […]

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