2022/03/24 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت هيئة استثمار الأنبار، اليوم الخميس، عن وضع حجر الأساس لمطار الأنبار الدولي، فيما اشارت الى البدء خطوات إنشاء المطار.

وقال رئيس الهيئة مهدي النومان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مطار الأنبار الدولي سيكون الاحدث في العراق وفي المنطقة حيث سيتم تنفيذه مع مجموعة شركات واستشاريين دوليين لها خبرات رصينة في مجال بناء المطارات".

واضاف ان "الخطوات الفعلية لبناء المطار بدأت حيث سيكون لنقل المسافرين اضافة الى الشحن الجوي"، مشيرا الى ان "مدة التنفيذ ستصل الى ثلاثة سنوات".

وتابع ان "المرحلة الاولى ستبدأ في المدارج وابراج المراقبة وباشراف مباشر من قبل سلطة الطيران المدني" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بخطوات إنشاء مطار الأنبار الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بخطوات إنشاء مطار الأنبار الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).