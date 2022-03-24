"قوة قلبت مجرى التاريخ".. بايدن يعزي بوفاة مادلين أولبرايت

2022/03/24 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مادلين أولبرايت، التي شغلت في السابق منصب وزيرة خارجية أمريكا، بأنها "قوة قلبت مجرى التاريخ"، وذلك بعد إعلان وفاتها، الأربعاء.

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