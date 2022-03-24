2022/03/24 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أكد القيادي الكردي هوشيار عبدالله، الخميس، أن الأحزاب الكردية وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن، رئيس الجمهورية لن يشكل السبت المقبل.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبداالله في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني لم يصلوا إلى نقطة توافق على شخصية رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي: جلسة البرلمان مكللة بالفشل 100%) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبداالله في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني لم يصلوا إلى نقطة توافق على شخصية رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي: جلسة البرلمان مكللة بالفشل 100%) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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