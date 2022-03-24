مسؤول يكشف عن حظر

2022/03/24 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن الحظر الشامل لصالونات الوشم في محافظة ديالى.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "حظر صالونات الوشم في بعقوبة وبقية مناطق ديالى دخل حيز التنفيذ الفعلي خاصة مع وجود تأكيدات صحية بانها جميعاً لم تحصل على أي موافقات، فضلاً عن كونها اداة لانتقال الامراض".

واضاف ان "حظر تلك صالونات يأتي في إطار حماية الصحة وتفادي انتقال الامراض، خاصة وانها تستخدم ادوات غير صحية، كما انها تعكس ظاهرة لها سلبياتها في مجتمع محافظ تثير الكثير من الانتقادات".

واشار الحيالي الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي مخالف، وفرق الصحية ملزمة بمنع وجود أي صالون وشم وفق مقتضيات المصلحة العامة".

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