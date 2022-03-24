2022/03/24 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 3 متهمين بالسرقة وحيازة وتعاطي المخدرات في بغداد.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام البياع، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق […]

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