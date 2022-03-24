إيذاء المصلين بالأطفال.. اعتراضات وإشادات بعد إجراءات مساجد السعودية

2022/03/24 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية والخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان، أحدثت التوصية المتعلقة بعدم إيذاء المصلين بإحضار الأطفال إلى صلاة التراويح ردود فعل متباينة.

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