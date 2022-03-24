بريطانيا تفرض عقوبات على 65 فردا وكيانا في روسيا

2022/03/24 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات تطال 65 كيانا وفردا في روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان صدر عن وزارتها، أن العقوبات الجديدة تستهدف “طيفا من الشخصيات والصناعات الاستراتيجية في روسيا”، منها شركة السكك الحديدية الروسية […]

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